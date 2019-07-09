В Красноярске принимают помощь для пострадавших от наводнения

Центры социального обслуживания населения в Красноярске объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Канске. В пресс-службе городской администрации предупредили, что требуются только средства личной гигиены: шампуни, мыло, зубная паста, стиральный порошок, памперсы. Одежду и продукты питания центры не принимают. Список необходимого сформирован с учетом потребностей пострадавших в результате паводка, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Адреса пунктов сбора гуманитарной помощи:

Железнодорожный район:

«Центр социального обслуживания Железнодорожного района» ул. Яковлева, 1а, тел.: 246-00-64, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

Кировский район:

«Комплексный центр социального обслуживания Кировского района» ул. Семафорная, 401, тел.: 264-12-20, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

Ленинский район:

- «Центр социального обслуживания Ленинского района» ул. Волжская,30, тел.: 266-91-57, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

- «Городской центра социального облуживания населения «Родник» ул. Шевченко, 68а, тел.: 266-62-75, понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

Октябрьский район:

«Центр социального обслуживания Октябрьского района» ул. Словцова, 9, тел.: 212-83-33, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

Свердловский район:

«Комплексный центр социального обслуживания Свердловского района» ул. Свердловская, 14а (каб.24), тел.: 233-49-28, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (без перерывов);

Советский район:

«Центр социального обслуживания Советского района» ул. Воронова, 14/5, тел.: 224-23-74, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00);

Центральный район:

«Комплексный центр социального обслуживания Центрального района» пр. Мира, 33, тел.: 227-36-93, понедельник-пятница с 9.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00).