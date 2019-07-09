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В Красноярске перекроют выезд с ТРЦ «Июнь» на ул. Партизана Железняка

Главная Общество
Красноярск
09:56 9 Июля 2019
красноярск, дороги, перекрытия, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти предупредили о предстоящем ограничении движения на ул. Партизана Железняка в районе ТРЦ «Июнь». В пятницу, 12 июля, рабочие приступят к ремонту коммуникаций. В связи с этим выезд с торгового комплекса будет перекрыт, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С 12 по 19 июля будет ограничено движение на участке по ул. Партизана Железняка в районе пересечения с выездом с ТРЦ «Июнь» и на ул. Партизана Железняка в сторону пр. Металлургов», - предупредил заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Сергей Печерин.

Отметим, что ранее было ограничено движение по проезду вдоль налоговой инспекции на ул. Партизана Железняка, 46. Дорога на этом участке сужена до одной полосы в связи с началом строительства инженерных сетей. Это ограничение продлится до 20:00 14 июля.

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