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Красноярцы стали реже жениться

Главная Общество
Красноярск
08:52 9 Июля 2019
свадьба, в красноярском крае, муж, жена
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае резко сократилось количество браков. В Красноярскстате отметили, что за год число регистраций в ЗАГСах региона сократилось на 16%. В 2017 году отношения официально зарегистрировали 22 795 пар, в 2018-м – только 19 069.

В городах за год было сыграно 15 441 свадеб, в сельской местности – 3 628. Впервые создавали союз 13 012 мужчин и 12 590 женщин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При этом в Красноярском крае снизился коэффициент брачности – так статистики обозначают количество браков на тысячу человек. В 2017 году показатель составлял 7,9, в прошлом году - 6,6.

Половина женихов вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Женщины выходят замуж в 20-29 лет. В возрасте от 60 лет и старше отношения зарегистрировали 441 мужчина и 256 женщин.

Красноярцы предпочитают жениться летом: в июне прошлого года было зарегистрировано 2 414 браков, в июле – 2 472, в августе - 3 014.

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