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Красноярский аэропорт станет второй базой для авиакомпании «Аэрофлот»

Главная Общество
Красноярск
16:09 8 Июля 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на площадке аэропорта открылись два международных форума пассажирских и грузовых авиаперевозок — Network и Network Cargo. На мероприятие приехали более 350 участников из России, Европы, Азии и Африки. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на красноярскую воздушную гавань. 

Так, на форуме обсудили роль Красноярска в строительстве хаба российской авиакомпании «Аэрофлот». 

«На прошедшем Красноярском экономическом форуме компания «Аэрофлот» заключила трехстороннее соглашение с краем и аэропортом, по которому Красноярск станет второй базой для национального перевозчика в рамках перехода на хабовую модель полетов «Аэрофлота»», — сказал председатель правительства региона Юрий Лапшин. 

Кроме того, власти обсудили строительство магистральной рулежной дорожки, которая увеличит пропускную способность аэропорта в 2,5 раза. Работы начнутся уже в июле и завершатся в 2020 году. Общий объем инвестиций в строительство составит 1,9 млрд рублей. Источником финансирования станет федеральный бюджет. 

Фото: красноярский аэропорт

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