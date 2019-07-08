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Уровень воды в реках Красноярского края продолжает падать

Главная Общество
Красноярск
15:23 8 Июля 2019
общество, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводковая ситуация в Красноярском крае стабилизировалась, в регионе нет подтопленных жилых домов. Об этом сообщили  журналистам в пресс-службе регионального правительства.

«Уровень воды в реках Бирюса, Чуна и Тасеева продолжает падать, реки вошли в свое русло. Подтопленных жилых домов, приусадебных участков и социально значимых объектов на территории края нет», — рассказали в краевой администрации. 

Отметим, что жители Канска уже начали получать положенные по закону компенсационные выплаты. Каждому из пострадавших перечислят единовременно по 10 тысяч рублей. Кроме того, для людей предусмотрены максимальные выплаты за утрату хозяйства — по 50 тысяч рублей. 

«На настоящее время принято 412 заявлений от жителей Канска. Сегодня будут перечислены средства по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека в связи с трудной жизненной ситуацией», — сказала министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Напомним, из-за дождей паводки подтопили жилые дома в Канске, Абанском и Богучанском районах. 

Фото: ЧП Канск

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