Новосибирск поможет Красноярскому краю в борьбе с лесными пожарами

Новосибирская области направит в Красноярский край десантников. Они помогут соседнему региону в борьбе с лесными пожарами. Сейчас в крае действует режим ЧС, горит более 200 тысяч га леса. В основном очаги находятся в труднодоступных зонах, куда не может добраться техника. Это земли лесного фонда Енисейского, Северо-Енисейского и Эвенкийского районов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на совещании в региональном правительстве обозначил, что готов помочь Красноярскому краю в борьбе с природными катаклизмами на безвозмездной основе.

«Получили запрос от красноярского правительства с просьбой помочь силами лесопожарной охраны для тушения пожаров в Красноярском крае. Мы откликнемся на просьбу», – цитирует ТАСС главу региона.

Напомним, пожары в удаленных зонах края действуют из-за гроз. Пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинен. Помимо этого леса горят и на других территориях региона: в Богучанском, Мотыгинском, Абанском, Кежемском, Большемуртинском и Тасеевском районах.