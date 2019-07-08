В Красноярске наступила жаркая и дождливая неделя

Новая неделя в Красноярске будет жаркой, но дождливой. В понедельник, 8 июля, в краевом центре ожидается гроза и небольшой дождь. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Воздух прогреется до +24…+26°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Во вторник, 9 июля, ночью температура опустится до +14°С, в светлое время суток термометры покажут +28°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков.

В среду, 10 июля, город снова освежит дождь. Ожидается переменная облачность и около +25°С.

В четверг, 11 июля, дневные температуры понизятся до +22°С, осадки сохранятся. Такая же погода ожидается и в пятницу. К выходным температура повысится до +25°С. В субботу будет облачно, но без осадков.