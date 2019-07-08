Представлена программа празднования Дня семьи, любви и верности на набережной

Красноярцы отпразднуют День семьи, любви и верности на левобережной набережной Енисея. Программа начнется в 18:00, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Набережная превратится в романтичное место встречи для влюбленных красноярцев самых разных возрастов. Здесь будет работать большое количество тематических локаций и площадок, а также, состоится награждение тех семей, которые прожили наибольшее количество лет вместе», — отметили в мэрии.

В 18:00 начнут работать тематические площадки, их будет около 20-ти. Для влюбленных подготовили фотозоны и фотобудки, а художники нарисуют семейные портреты. Пары смогут написать друг другу пожелания и отправить их в будущее, а также поучаствовать в семейных спортивных соревнованиях и творческих мастер-классах.

В 19:00 на сцене в районе спуска с улицы Перенсона начнется праздничный концерт. В 21:00 там же состоится показ короткометражных фильмов о любви. С полной программой на 8 июля можно ознакомиться здесь.