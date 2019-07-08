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Сосуды под контролем!

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Красноярск
08:52 8 Июля 2019
красноярск, общество, медицина
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Варикоз для многих, особенно для людей пожилого возраста, является «нормальным» состоянием: с возрастом и зубы портятся, и суставы уже не те, и сосуды не отличаются прежней эластичностью — зачем лечить то, что есть «у всех»? Это очень распространенная ошибка, потому что большинство людей просто недооценивают опасность варикоза. 

— Что такое варикоз? 

— Варикозной болезнью называют заболевание вен. По венам кровь течет к сердцу, то есть вверх. Для такого «неправильного» движения требуется слаженная и серьезная работа мышц, помп и клапанов. Если по какой-либо причине кровь потекла вниз, говорят о варикозе. Нисходящий и восходящий кровеносные потоки встречаются в одном сосуде, отчего он расширяется под давлением, и образуется варикозный узел. 

— Что будет, если не лечить его? 

— Со временем, когда болезнь прогрессирует, нарушается работа не участка вены, а всего сосуда целиком. Клапаны не смыкаются, восходящий поток становится невозможным вообще. Кровь застаивается и в дальнейшем может привести к образования трофической язвы либо тромба. А какие последствия наступают при обрыве тромба, наверное, все понимают, самое страшное последствие, это летальный исход. 

— Что происходит после манипуляции? 

— Современное лечение варикоза, которое  используются в клинике «Варикоза нет», предлагают лечение варикоза без наркоза, без боли, без разрезов. Так как данная вена уже давно не выполняла свои функции, а только осложняла заболевание, хирурги флебологи применяя самые передовые лазерные технологии вену «запаивают», в просвет варикозно измененной вены вводится световод.   Под воздействием энергии лазера вена «запаивается».  и в дальнейшем сам организм эту вену «рассасывает», то есть, по сути, больная вена вас не потревожит больше никогда. Буквально на операционном столе восстанавливается кровообращение и после процедуры пациент встает и уходит домой. 

— Разве нельзя избавиться от варикоза мазями и таблетками? 

— К сожалению, нет. Мази и таблетки могут избавить от симптомов, снизить болевые ощущения, но причина — поврежденные клапаны — никуда не денется. 

«Варикоза нет» — специализированная клиника, которая занимается диагностикой, лечением варикозной болезни и ее осложнениями, хронической венозной недостаточностью, лимфедемой. 

Проведите диагностику — защитите себя от осложнений! 

«Варикоза  нет»
ул. 9 Мая, 51 тел. 205-45-01

 

Сосуды под контролем!

Фото: «Варикоза нет» 
На правах рекламы

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