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Медведь вышел на туристическую поляну на севере Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:45 7 Июля 2019
общество, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края на поляну Красных камней к туристам вышел медведь. Хищника засняли на видеокамеру отдыхающие норильчане. 

Медведь появился неожиданно — он вышел из леса, затем начал копаться в пакетах и есть шашлыки. По словам туристов, косолапый не проявлял агрессию, он не обратил внимания на людей, которые в это время прятались от хищника в кустах.

«Костер его совершенно не смутил, как и туристы», — рассказал автор видео. 

Напомним, в июне жители Норильска заметили белую медведицу, которая искала пропитание в промышленной зоне города. Исхудавшую хищницу доставили в красноярский зоопарк «Роев ручей», где о ней заботятся зоологи. 

Фото: Norilsk today / Instagram

 

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