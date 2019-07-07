Медведь вышел на туристическую поляну на севере Красноярского края

На севере Красноярского края на поляну Красных камней к туристам вышел медведь. Хищника засняли на видеокамеру отдыхающие норильчане.

Медведь появился неожиданно — он вышел из леса, затем начал копаться в пакетах и есть шашлыки. По словам туристов, косолапый не проявлял агрессию, он не обратил внимания на людей, которые в это время прятались от хищника в кустах.

«Костер его совершенно не смутил, как и туристы», — рассказал автор видео.

Напомним, в июне жители Норильска заметили белую медведицу, которая искала пропитание в промышленной зоне города. Исхудавшую хищницу доставили в красноярский зоопарк «Роев ручей», где о ней заботятся зоологи.

Фото: Norilsk today / Instagram