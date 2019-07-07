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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетил Красмаш

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Красноярск
13:07 7 Июля 2019
общество, красноярск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
Источник: sibnovosti.ru
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6 июля в Красноярск с рабочим визитом прибыл глава госпредприятия «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он посетил завод «Красмаш», где сейчас изготавливается тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». 

Дмитрий Рогозин поговорил с журналистами и рассказал об испытаниях стратегического комплекса «Сармат».

«Испытания идут строго по плану. Никаких срывов не предвидится, двигаемся в соответствии с графиком. Мы уже ведем огневые испытания. К концу года мы значительную часть огневых испытаний завершим и планируем, что в конце 2020 года выйдем на завершающую стадию летных испытаний», — сказал Рогозин.

Отметим, что по планам новая ракета «Сармат» будет принята на вооружение после ряда испытаний. Затем аппарат поступит в расположение дивизий ракетных войск.

По словам Дмитрия Рогозина, создание новейших баллистических ракет требует «совершенно иных мощностей».

«Это потребовало переобучения, а также внедрения новых принципов и новых технологий, в том числе технологии конвеерной сборки. Для нас важно не только выполнить государственно-оборонный заказ, но и иметь успешное предприятие. «Роскосмос» сегодня нацеливает все заводы на то, чтобы они были конкурентоспособными.  Для этого необходимо минимизировать издержки и повысить эффективность труда», — пояснил глава госкорпорации.

Напомним, сейчас на предприятии Минобороны «Красмаш» проходит реконструкция в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». 

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