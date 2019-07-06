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В схеме движения автобусного маршрута № 52 появятся новые остановки

Главная Общество
Красноярск
12:31 6 Июля 2019
автобусы, перевозки, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В городской администрации сообщили об изменениях в схеме движения автобуса № 52. С 13 июля маршрутки будут ходить через Красную площадь.

При движении в сторону «ЛДК» добавятся четыре новые остановки, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе департамента транспорта. Среди них «ул. Робеспьера (пр. Мира)», «Музыкальный театр», «Красная площадь», «Органный зал» (вместо остановки «Госпиталь» на ул. Горького).

Со стороны Мясокомбината в направлении «ЛДК» маршрутки будут курсировать по ул. Горького – пр. Мира – ул. Профсоюзов – ул. Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Карла Маркса и далее по своей схеме. В обратном направлении схема движения не изменится.

В мэрии напомнили, что уточнить информацию о движении общественного транспорта можно по телефону: 256-84-00 или на сайте.

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