5 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Железногорске первый раз за 60 лет демонтировали памятник Ленину

Главная Общество
Красноярск
16:45 5 Июля 2019
общество, красноярск, ремонт, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В центре Железногорска демонтировали памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Скульптура простояла там 60 лет — постаменту требуется ремонт. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на местное издание «Город и горожане». 

«Демонтаж памятника Ленину — необходимый этап реконструкции. Подрядчики работали практически вслепую. По их словам, никаких проектов медной скульптуры не сохранилось», — рассказали журналисты. 

Памятник сняли с помощью крана, его погрузили на автомобильные покрышки и увезли. Демонтаж занял у работников более четырех часов. Ремонтом постамента займется подрядная организация. Специалисты должны завершить реконструкцию через три месяца — тогда же фигура Ленина вернется на центральную площадь Железногорска. 

В Железногорске первый раз за 60 лет демонтировали памятник Ленину
В Железногорске первый раз за 60 лет демонтировали памятник Ленину
В Железногорске первый раз за 60 лет демонтировали памятник Ленину

Фото: «Город и горожане» 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Художник из Красноярского края собрал коллекцию редких минералов

Художник из Красноярского края собрал коллекцию редких минералов

5 Июля 2019 г.
Серпентинит он набирает на Тейском месторождении в Хакасии
Новости Красноярска: В красноярском перинатальном центре бум на двойняшек

В красноярском перинатальном центре бум на двойняшек

5 Июля 2019 г.
За месяц 13 пациенток родили двойни
Новости Красноярска: В Красноярске до конца лета ограничено движение по ул. Республики

В Красноярске до конца лета ограничено движение по ул. Республики

5 Июля 2019 г.
Там начинается ремонт теплосетей
Новости Красноярска: Эксперты ЦСМ советуют красноярцам воздержаться от покупок арбузов в июле

Эксперты ЦСМ советуют красноярцам воздержаться от покупок арбузов в июле

5 Июля 2019 г.
В ягодах еще много нитратов
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

5 Июля 2019 г.
Погода испортится в пятницу, 6 июля
Новости Красноярска: В Академгородке Красноярска сбор мусора стал цивилизованным

В Академгородке Красноярска сбор мусора стал цивилизованным

4 Июля 2019 г.
Жителей призвали бережно пользоваться новым оборудованием
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два района Красноярского края усиленно готовятся к паводкам

Два района Красноярского края усиленно готовятся к паводкам

3 Июля 2019 г.
Автодорога Канск - Абан - Богучаны - Пея закрыта для движения
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

3 Июля 2019 г.
Он пообещал уладить проблему, о которой говорила женщина
Новости Красноярска: Дворовой конфликт на Карамзина закончился гибелью красноярца

Дворовой конфликт на Карамзина закончился гибелью красноярца

4 Июля 2019 г.
Еще двое пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356