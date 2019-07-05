В Железногорске первый раз за 60 лет демонтировали памятник Ленину

В центре Железногорска демонтировали памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Скульптура простояла там 60 лет — постаменту требуется ремонт. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на местное издание «Город и горожане».

«Демонтаж памятника Ленину — необходимый этап реконструкции. Подрядчики работали практически вслепую. По их словам, никаких проектов медной скульптуры не сохранилось», — рассказали журналисты.

Памятник сняли с помощью крана, его погрузили на автомобильные покрышки и увезли. Демонтаж занял у работников более четырех часов. Ремонтом постамента займется подрядная организация. Специалисты должны завершить реконструкцию через три месяца — тогда же фигура Ленина вернется на центральную площадь Железногорска.

Фото: «Город и горожане»