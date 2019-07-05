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Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль

Главная Общество
Красноярск
12:28 5 Июля 2019
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала летнего сезона «КрасКом» вернул прежний вид 175 территориям, где зимой ремонтировал трубопроводы. До конца октября должно быть закрыто более 1000 ордеров-разрешений, выданных предприятию на проведение земработ.

Работу по закрытию ордеров-разрешений, выданных Управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства УДИБ) на вскрытие грунта для ремонта подземных коммуникаций компании «КрасКом», одновременно ведет участок благоустройства Центральной диспетчерской службы предприятия и специализированная организация.

Рабочие этого подразделения «КрасКома» восстанавливают только газоны. За первый месяц лета они выполнили планировку и посев травы на 83 участках. У подрядчика более сложный фронт работы: укладка брусчатки на пешеходных дорожках, асфальтирование проезжей части, ремонт малых архитектурных форм во дворах.  Силами АБЗ в июне порядок навели на 92 общественных пространствах, еще на ста — инспекторы технадзора «КрасКома» сейчас проверяют качество выполненного благоустройства. В работе находится более 300 адресов.

«В этом году благоустроительные работы наших подрядчиков контролируют, можно сказать, и профессионалы, и общественники, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Во-первых, ежедневно с проверками на объекты выезжают инспекторы технического надзора Управления капстроительства «КрасКома». Во-вторых, специалисты отделов ЖКХ районных администраций со своей стороны постоянно сверяют, все ли на местах сделано в соответствии с выданным ордером. В-третьих, сотрудники ГИБДД держат на контроле сроки исполнения работ на городских автомагистралях, а представители Советов жилых домов — во дворах. Такая многоступенчатая проверка уже позволил нам этим летом сократить замечания при сдаче работ в УДИБ, а главное, сэкономить деньги и время, поскольку не надо повторно возвращаться на один и тот же адрес для устранения недоработок. Специально для того, чтобы у горожан был свободный доступ к графикам восстановления благоустройства, мы разместили их на нашем сайте. Свои пожелания по качеству работ подрядчиков «КрасКома» можно направлять лично мне также через сайт, заполнив форму «Напиши письмо генеральному директору». Буду признателен красноярцам за обратную связь.

Для информации:

Графики производства работ восстановления нарушенного благоустройства с разбивкой по районам опубликованы сайте www.kraskom.com в разделе «Раскрытие информации»

В первой декаде июля участок благоустройства «КрасКом» будет работать на следующих адресах: 

  • Комбайностроителей,1А;

  • Калинина,49 стр.8;

  • 8 Марта,20Ж;

  • Чернышевского,67;

  • Уланова,34;

  • Семафорная,15А;

  • Судостроительная,52;

  • Кольцевая,12;

  • Семафорная,241;

  • 60 лет Октября,141;

  • 26 Б. Комиссаров,13;

  • Давыдова,48;

  • Уярская,44;

  • Солнечная,8;

  • Проезд Заводской,2Г.

Подрядная организация будет восстанавливать нарушенное благоустройство в Октябрьском и Железнодорожном районах:

  • пер. Боготольский, 10;

  • ул. Парадовского, 7 и 21;

  • пер. Заливной, 10;

  • ул. Бограда, 157- ул. 1905 года;

  • ул. Ленина, 180;

  • пр. Свободный, 43-а;

  • ул. Историческая, 90;

  • ул. Гусарова, 77-Чернышева;

  • ул. Словцова, 9 и 16;

  • ул. Стасовой, 31 и 35.

Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
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