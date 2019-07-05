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Художник из Красноярского края собрал коллекцию редких минералов

Главная Общество
Красноярск
11:10 5 Июля 2019
художники, красноярск, общество
Источник:
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В городе Шарыпово открылась уникальная выставка «Планета Серпентиния». Местные жители могут посмотреть на редкий камень серпентинит — из него художник Сергей Краснолуцкий делает серьги и колье, а иногда ему удается разглядеть в камне и скульптуру. 

Художник родился в Поволжье. Затем переехал в Красноярский край. Сергей Краснолуцкий занимается раскопками на месте угольных карьеров, ищет останки динозавров, а также собирает коллекцию минералов. Часто художник выезжает на Тейское месторождение в Хакасию — там можно найти редкие камни, насыщенные цветами из-за переплетения минералов. 

«Первоначально я искал эти камни на отсыпках дорог, на всевозможных отвалах. Это космос находится у нас под ногами», — сказал художник. 

Чтобы передать красоту редких камней, мастер сделал множество приближенных снимков. Причудливые узоры действительно напоминают космос. Кадры были выполнены с помощью микроскопа. 

По словам художника, в будущем из этого материала он мечтает собрать целую коллекцию. 

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