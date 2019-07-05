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В красноярском перинатальном центре бум на двойняшек

Главная Общество
Красноярск
10:40 5 Июля 2019
красноярск, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Первый месяц лета стал для красноярского перинатального центра рекордным по количеству рожденных двойняшек. В центре охраны материнства и детства в июне зарегистрировано 13 двоен. При этом троен не было, отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Всего в период с 1 по 30 июня в медучреждении на свет появились 305 малышей, из них 153 мальчика и 152 девочки. 

«Самым маленьким ребенком июня стала девочка - ее вес при рождении 500 гр. Самым большим ребенком июня стал мальчик - его вес при рождении 4600 граммов», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Отметим, что по данным статистиков в 2018 году в Красноярске мамами двойняшек стали 123 женщины, тройня была лишь одна.

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