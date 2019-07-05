В Красноярске до конца лета ограничено движение по ул. Республики

В Красноярске меняется схема движения на ул. Республики. В мэрии предупредили, что с 7:00 5 июля ограничен проезд в районе домов № 49 и № 49А. До 25 июля перекрыты две полосы движения по нечетной стороне на участке длиной 60 метров. С 20 июля до 25 августа рабочие закроют крайнюю правую полосу движения по нечетной стороне на пересечении с ул. Железнодорожников. Длина перекрытого участка составит 80 метров.

Неудобства для водителей связаны с капитальным ремонтом теплосетей.