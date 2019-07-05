Эксперты ЦСМ советуют красноярцам воздержаться от покупок арбузов в июле

Эксперты Центра стандартизации, метрологии и испытаний напомнили красноярцам, как правильно выбирать арбузы. Специалисты советуют воздержаться от покупок бахчевых в начале и середине лета – поспеют они только к середине августа. Пока в ягодах много нитратов.

Также специалисты ЦСМ рекомендуют выбирать плоды среднего размера. Важно, чтобы на арбузе не было трещин, вмятин и царапин.

«Плоды не должны быть загнившими, пораженными болезнями и вредителями. Мякоть арбуза – идеальная среда для размножения бактерий, которые могут попасть внутрь через повреждения. Употребление такой ягоды в пищу может привести к отравлению. Кроме того, не рекомендуется покупать разрезанные арбузы, т.к. грязь с поверхности арбузов легко попадает на мякоть, когда ее разрезают ножом», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ЦСМ.

Выбрать спелый арбуз можно и по звуку. Зрелый плод при ударе ладонью вибрирует, а при ударе согнутым пальцем издает глухой звук, при сжатии издает слабый хруст.

«Усик и плодоножка у арбузов могут сказать о его зрелости. Так, если плод недозрелый, то плодоножка сочная, усик неувядший. А вот у зрелых плодов усик и плодоножка усохшие», - добавили в ЦСМ.

Эксперты добавили, что нельзя приобретать арбузы на стихийных базарах, а также вдоль дорог. Плоды быстро впитывают тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопах.