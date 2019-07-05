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Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

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Красноярск
08:53 5 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В пятницу, 6 июля, в Красноярске ожидается ухудшение погоды. В Среднесибирском УГМС предупредили, что в городе возможен небольшой дождь и гроза. Порывы ветра будут усиливаться до 14 м/с, воздух прогреется до +26…+28°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Жителям города рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, при усилении ветра держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт. При грозе не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы», — отметили в пресс-службе администрации города.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 6 июля, в Красноярске будет пасмурно и дождливо. Температура днем поднимется до +24°С.

В ночь на воскресенье, 7 июля, температура опустится до 14°С, в светлое время суток около 26°С, без осадков. 

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