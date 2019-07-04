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Красноярск, доступный для всех

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Красноярск
17:25 4 Июля 2019
инвалиды, доступ, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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Историй, когда люди неделями, а то и месяцами не выходят из дома, в нашей стране полно. Кто-то не может спуститься, потому что нет лифта, кто-то даже до лифта самостоятельно добраться не может. К счастью, в Красноярске подобного больше не случится. В городе активно работает «Социальное такси» и, что немаловажно, Служба сопровождения маломобильных горожан.

В январе 2018 году в Красноярске начинает работу городская служба «Социального такси»:  это 10 специализированных автомобилей, которыми бесплатно могут пользоваться маломобильные красноярцы. Машины оснащены подъемниками, кнопками вызова водителя, ремнями безопасности и специальными креплениями, которые позволяют закрепить инвалидную коляску  для безопасного передвижения. К «Социальному такси» привыкли  и многие уже не представляют свой день без такой услуги.

Специализированные машины заказывают для поездок в учреждения культуры, соцзащиты, спорта, больницы, на почту, в банк, автовокзалы, аэропорты, железнодорожный вокзал и досуговые учреждения.

В марте этого года данное направление социальной поддержки получило развитие - в городе заработало сопровождение к социально значимым объектам, местам отдыха и обратно. По словам заместителя начальника отдела по вопросам семьи и организации соцобслуживания главного управления соцзащиты администрации Красноярска Ларисы Благодацкой, это позволяет людям быть в центре событий, которых в городе с каждым днем становится все больше.

«Для кого-то сходить на концерт или на остров Татышев является обычным делом, для этих людей - настоящим подвигом. Сейчас инвалиды могут не только отправиться в любое место на такси, но и просто погулять по городу вместе с сотрудником службы сопровождения. Записаться на поездки в «Социальном такси» и воспользоваться услугой ребят из службы сопровождения может любой красноярец с инвалидностью, если он передвигается с помощью технических средств реабилитации: коляска, трость - то есть люди с ограниченными возможностями движения». - рассказала она.

Служба сопровождения работает на базе городского центра соцобслуживания населения «Родник». В штате четыре сотрудника, которые прошли специальную подготовку. При этом сопровождают одного человека не менее двух специалистов. Заявку нужно подать за два рабочих дня до планируемой поездки. Воспользоваться услугой можно в будние дни с 8 до 22 часов.

«Мы помогаем при выходе и входе из помещения, посадке человека в автомобиль. Было специальное обучение - как обращаться с инвалидной коляской, как общаться с людьми. В принципе это для нас небольшая нагрузка - в день мы посвящаем такой работе максимум пару часов. Но зато для этих людей наша помощь бесценна», - рассказал работник службы сопровождения Азим Абдылдаев, который учится на первом курсе СФУ.

Кстати, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и люди, имеющие 2 и 3 степень ограничения в передвижении имеют 10 бесплатных поездок в месяц до социально значимых объектов и мест отдыха. Данной услугой могут воспользоваться и дети-инвалиды.

 

текст: Алексей Спиридонов

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