В Академгородке Красноярска сбор мусора стал цивилизованным

На левобережье Красноярска по инициативе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами началась комплексная замена контейнеров для сбора мусора. Компания за счет собственных средств поэтапно устанавливает в микрорайонах Академгородок и Студгородок 55 новых современных баков. Благодаря колесам они мобильны, изготовлены из прочного пластика и оснащены плотными крышками. Контейнеры нового поколения отвечают евростандартам.

О том, как новация решит проблему улучшения экологии в микрорайонах города и во сколько «зеленая» инициатива обошлась рассказал на выездном мероприятии исполнительный директор компании Игорь Ким.

По его словам, проблема устаревшего контейнерного фонда приводила к тому, что жители постоянно жаловались на некачественный сбор мусора. Старые, ветхие баки из проржавевшего железа иногда разваливались прямо во время погрузки мусора в спецмашины. А управляющие жилищные организации не спешили обновлять контейнеры. И даже отказывались убирать мусор с площадок, ссылаясь на то, что те нередко размещаются за пределами придомовых территорий. Однако ими пользуются жители многоэтажек.

«Красноярская рециклинговая компания» как ответственный оператор неоднократно предлагала несколько вариантов цивилизованного сбора отходов, пояснил Игорь Ким. УК могли за свои средства поменять контейнеры, взять в аренду и даже безвозмездно принять их на ответственное хранение от регоператора. Но ни одна из управляющих организаций Октябрьского района на призыв коммунальщиков не откликнулась. Чтобы облегчить, в том числе работу перевозчиков, региональный оператор решил обновить контейнерный парк за свой счет и своими силами. Теперь на 11 площадках появились новые баки. Парадоксально, но на новых баках крышки приходится держать открытыми, так как жители не хотят самостоятельно их открывать.

«Мы приняли решение самостоятельно организовать работу по замене контейнеров парка, - рассказал Ким. - Много жалоб поступало в наш адрес от людей, в конце концов к нам обратилась администрация Октябрьского района по причине отвратительного состояния контейнерного парка. Наши затраты составили 1,1 млн рублей на приобретение и установку более 50 баков повышенной емкости в 1,1 кубических метров. Их преимущество заключается еще и в том, что эти современные контейнеры удобно разгружать новым подвижным составом с задней загрузкой. Кстати, в обновление автотехники было инвестировано более 170 млн рублей с начала 2019 года. Благодаря новым мусоровозам мы сможем одновременно вывозить с площадки крупногабаритный мусор, который оставляют жильцы вне контейнеров. Но без совместной организации работы с управляющими компаниями все позитивные перемены нивелируется. Надеемся, что работа пошла, и УК предпримут все необходимые меры со своей стороны, ведь содержание контейнерных площадок должно осуществляться УК».

Марина Якубенко, координатор проекта «Генеральная уборка в Красноярском крае» регионального отделения ОНФ подчеркнула - общественники давно обратили внимание на большую проблему с содержанием мусорных контейнерных стоянок.

«За ними должны следить УК, потому что мусорками пользуются жители их подведомственных домов. Все перекладывают друг на друга ответственность! Мало того, мы отмечали нехватку мусорных баков в Октябрьском районе. А это приводило к тому, что возле домов возникали целые завалы мусора! Теперь, благодаря инициативе КРК, эти свалки поэтапно будут ликвидированы. Они стараются убедить УК начать качественно работать!».

В свою очередь Игорь Ким обратился к красноярцам с просьбой бережно обращаться с спецоборудованием и не разрушать его, а тем более не совершать акты вандализма.