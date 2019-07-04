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База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего

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Красноярск
11:59 4 Июля 2019
общество, отдых, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Интересно, качественно и, главное, бюджетно отдохнуть предлагает база отдыха «Комета» СибГУ им. М.Ф. Решетнева, расположенная на озере Иткуль в Ширинском районе Республики Хакасия, на которой мы рады будем увидеть Вас и Ваши семьи.

Вы можете заселиться в домики близ чистейшего пресного озера Иткуль. Более двадцати пяти домиков ждут всех желающих. Заезды возможны на ЛЮБОЕ количество дней.

Размещение

Дата

Стоимость (руб./сутки, на 1 человека)

Домик 3-х, 4-х местный

с 01 июля по 31июля

670

с 01 августа по 25 августа

500

Коттедж 6-ти местный

с 01 июля по 31июля

550

с 01 августа по 25 августа

400

Павильон 3-х, 4-х местный

с 01 июля по 31июля

450

с 01 августа по 25 августа

350

За дополнительной информацией и приобретением путевок на базу обращаться в Управление социального развития СибГУ им. М.Ф. Решетнева по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31 (корпус «А») каб. № 117, тел. (391) 262-77-75.

Подать заявление на путевки можно:

- на правобережной площадке - проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31 (корпус «А»), каб. 117;

- на левобережной площадке - ул. Мира, 82, (корпус «Цл»), каб. 105.

Ждем Вас в рабочие дни: понедельник - пятница с 11.00 до 16.00 (обед: 13.00 – 14.00). 

 

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