На красноярской набережной пройдет парад судов

В пятницу, 5 июля, на левобережной набережной Енисея состоится парад судов. Так речники отмечают свой профессиональный праздник — День работников морского и речного флота.

Парад судов в акватории Енисея проводят ежегодно. Корабли, теплоходы, сухогрузы выстраиваются в одну колонну, в это время на берегу проводится торжественный митинг и концерт. Представители городских и краевых властей, а также заслуженные речники России совершат обход на теплоходе — так почетные гости поприветствуют экипажи судов в парадном строю.

Напомним, День работников морского и речного флота — профессиональный праздник моряков и речников транспортного флота России, судоремонтников и других специалистов отрасли. Праздник отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля.