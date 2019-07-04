Из Европы планируют открыть туры на север Красноярского края

Таймыр в ближайшее время начнет реализацию новых проектов в туристической сфере. Северным направлением заинтересовались туроператоры из разных стран, в том числе из Германии, Франции и Италии. Представители 20 компаний приехали в заполярные территории, чтобы лично оценить колорит полуострова.

Туроператор из Германии поделился впечатлениями от поездки:

«Я еще 15 лет назад впервые услышал о плато Путорана. С тех пор меня не покидает мысль съездить туда и заняться рыбалкой. У меня есть идея создать программу и привозить туристов из Европы в «оленье стадо»», — сказал Сергей Черкашинин.

Туристов на полуострове привлекает северная экзотика — здесь неповторимая природа, самобытная культура, а суровый климат «уживается» с промышленностью. Местные жители накрыли для туристов стол, а также провели для них древние обряды, чтобы задобрить духов.

«Я нигде в мире ничего такого не видел. Очень интересно было посмотреть, как тут живут люди. Здесь даже нет дорог и нельзя приехать на машине», — сказал туроператор из Латвии Кристарс Вейд.

Специалисты уверены, что туризм в Арктике не перестанет быть нишевым. Он недоступен большинству не только из-за высокой стоимости путешествия, но и из-за непривычных для отдыха условий - неразвитой инфраструктуры, сурового климата.