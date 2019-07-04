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В микрорайоне Удачный ограничат движение в районе Свято-Успенского монастыря

Главная Общество
Красноярск
09:30 4 Июля 2019
красноярск, праздник, православие
Автор: Sibnovosti.ru
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В микрорайоне Удачный в четверг, 4 июля, ограничат движение. В пресс-службе городской администрации предупредили, что в 23:00 перекроют проезды в районе Свято-Успенского мужского монастыря. До 24:00 7 июля перекрываются дороги в пер. Послушников; на ул. Лесная от дома № 31 до ул. Успенская; а также ул. Успенская.

«Остановка и стоянка транспортных средств запрещена по ул. Лесная на участке от перекрестка в районе дома № 37 по ул. Благодатная до пер. Послушников в период с 23.00 4 июля до 24.00 6 июля», - предупредили в мэрии.

Причина перекрытий – проведение на территории Свято-Успенского мужского монастыря Международного фестиваля искусств «Колокола». Красноярск принимает событие во второй раз, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

 

фото: monastyr-uspeniya.ortox.ru

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