Фонтан «Реки Сибири» в Красноярске перенесут к набережной Енисея

В Красноярске планируют реконструировать площадь у Театра оперы и балета им. Хворостовского. Работы завершат к 2020 году, рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в городской администрации.

«К концу 2020 года площадь приобретет совершенно новый облик. Зону для прогулок от здания театра архитекторы предлагают поднять на один уровень. Для этого разберут лестницу и фонтан – последний перенесут к спуску на набережную Енисея. Сейчас проект находится в стадии согласования», — сообщили в мэрии.

Новый проект позволит сделать более удобным для красноярцев переход улицы Дубровинского, а с другой стороны – сделать площадь широкой, уверены в мэрии.

Кроме того, благоустройство началось на правобережной набережной. От Предмостной площади до ул. Гладкова, 8 рабочие заменят асфальт, уложат брусчатку, а также сделают новый спуск к реке.

«Рад, что наш эпицентр благоустройства сместился на правый берег. В этом году планируется спроектировать обновление еще двух пространств: следующего участка правобережной набережной, включая границу микрорайона «Белые Росы» и берега за ТЦ «Красноярье», — отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, 1 февраля красноярцы выбрали общественные пространства, которые благоустроят в 2019 году. По итогам голосования лидером стала правобережная набережная на участке от ул. Матросова до ул. Гладкова. Бюджетом на благоустройство объекта выделено 140 млн рублей.