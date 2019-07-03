В «Шелковый путь»: команда «МАЗ-Спортавто» заправилась топливом и эмоциями в Красноярске

Знаменитая команда Минского автомобильного завода провела день в Красноярске. Участникам международных ралли предстоит нелегкий путь — из краевого центра они отправятся в Иркутск, где уже 6 июля стартуют гонки по бездорожью «Шелковый путь». Корреспондент Sibnovosti.ru встретился с командой «МАЗ-Спортавто» и выяснил, как участники готовятся к гонкам, сколько топлива уходит на заправку многотонного красно-черного «монстра» и на что готовы гонщики ради победы.

Встреча с командой «МАЗ-Спортавто» проходила на заправке «Газпромнефть» в Красноярске. Туда участники приехали не случайно — они заправили громадные МАЗы дизельным топливом «Опти» и встретились с болельщиками, которые следят за успехами белорусских гонщиков. Красноярцы с любопытством рассматривали многотонные боевые машины, способные разгоняться до 190 км/ч.

«Гонки по бездорожью «Шелковый путь» продлятся десять дней. За это время мы с ребятами преодолеем 5 тысяч км по маршруту Иркутск-Монголия-Китай. Более половины пути мы пройдем по специальным скоростным участкам. Выиграет тот, кто преодолеет маршрут за меньшее время», — сказал в приветственном слове штурман экипажа Павел Гаранин.

Участники международного ралли приехали на заправку на специальных гоночных грузовых автомобилях МАЗ. Вес одного такого «железного коня» — более 10 тонн. По бездорожью без ограничителя он способен разогнаться до 190 км/ч, в среднем же его скорость составляет порядка 140 км/ч. Несмотря на массивность, эта машина очень чувствительна к топливу.

«Мы перешли границу с Россией и до Красноярска пользовались только заправками сети «Газпромнефть». Топливо влияет на прохождение дистанции — использование некачественного дизеля может привести к негативным последствиями, незапланированному ТО и даже аварийной остановке. Поэтому нужно заправляться только на проверенных АЗС. А топливом «Опти» от сети «Газпромнефть» можно заправиться с бензовозов прямо в поле», — отметил Павел Гаранин.

Заправка машины во время ралли — особая задача. Объем бака боевого МАЗа — почти 1000 литров. Заливают топливо не до конца, но с запасом — количество зависит от протяженности трассы. В день участники проходят от 200 до 1000 км.

«Пилот вместе с механиком рассчитывает расстояние. Учитывается и лишний вес, он влияет на динамику автомобиля, на работу подвески. Мы стараемся выходить на старт с минимальным весом. Дозаправка во время гонок не предусмотрена. Мы обязаны выходить на старт с запасом топлива для этого участка +10%. А дальше – это твоя проблема, если у тебя кончилось топливо», — отметили участники.

У каждого своя роль

На трассы «Шелкового пути» выйдут три спортивных гоночных автомобиля. Каждый будет сопровождать так называемые «технички» — машины с оборудованием и запчастями. В одном МАЗе обычно едут три человека — пилот, штурман и механик.

«Штурман занимается навигацией, механик в процессе гонки следит за системами автомобиля (масло, давление, состояние шин), а пилот управляет машиной. Общаются между собой ребята посредством специальных шлемов, потому что так в салоне ничего не слышно», — сказал механик Андрей Неверович.

После прохождения участков спортсмены должны отдохнуть перед новым стартом. Обычно они ночуют на бивуаках (временных городках для участников ралли-рейда). В это время механики проводят дозаправку автомобилей, а также приводят машины в порядок. Утром команды должны выехать в саванны, леса и горы на полностью исправном транспорте.

С собой гонщики берут минимальное количество вещей. Самое необходимое — вода, остальное — лишний вес.

«Участие в таких соревнованиях – это вызов. Это новые трассы. Неизвестность. Может это в крови у нас, у мужчин. Хочется выйти за рамки своей работы, квартиры и пожить в спартанских условиях. Через 10 дней ты весь на нервах, хочешь спать, но когда возвращаешься домой, то смотришь, когда же следующая гонка. Летом соревноваться еще сложнее, очень жарко. От нас требуется постоянная концентрация внимания, усталость очень быстро накапливается», — признается Андрей Неверович.

Самое главное — «начинка»

Механики команды «МАЗ-Спортавто» показали, как устроен гоночный грузовик. Внешне машины не отличаются от обычных МАЗов, при сборке используется кабина от стандартной машины. Обратить внимание стоит именно на «начинку» автомобиля.

«Для безопасности кабина оснащена металлическим каркасом и сетками на окнах. Кондиционер в ней тоже предусмотрен – мы долго ездили без него, но это не самые комфортные условия для экипажа», — признаются механики.

За кабиной находится двигатель, мощность которого 1000 лошадиных сил. Чтобы автомобиль двигался более динамично, на заводе разработали пластиковые обвесы. Машина имеет черный низ и красный верх, как форма экипажа.

«В кабине установлены специальные спортивные сиденья-ковши, чтобы как можно плотнее фиксировать членов экипажа. Сиденье установлено жесткое, чтобы не произошло разрушение крепления. Предусмотрены шеститочечные ремни. Салон выглядит просто в стиле «хайтек»», — говорят участники ралли.

Основная задача машины — выдерживать все нагрузки и не отвлекать внимание экипажа на участках сложной трассы.

«На этой машине стоит механическая коробка передач. Есть автомобиль с автоматической коробкой — он впервые поедет на «Шелковый путь». На нем мы выиграли ралли в Марокко. Очень нам понравилось – в будущем будем все машины переводить на автомат. Так можно лучше сконцентрироваться на управлении машиной, на выборе траектории. Количество переключений на «механике» иногда доходит до сумасшедшего количества раз. Каждая машина оснащена воздушным фильтром и радиаторами охлаждения топлива и масла. В таких режимах греется все», — рассказал Григорий Пацкевич, заместитель начальника команды «МАЗ-СПОРТавто» по техническим вопросам.

У участников ралли все действия доведены до автоматизма — метровое колесо члены команды могут поменять всего за 8 минут.

На финише красно-черного «железного коня» не узнать, говорят гонщики. Из новенького автомобиля он превращается в поцарапанную, побитую груду металла. Какие-то детали можно починить, а другие — приходится полностью менять.

Следит весь мир

Ралли «Шелковый путь» транслируется на всех спортивных телеканалах мира. За гонками следят тысячи зрителей. В каждом городе участников встречают тепло — также произошло и в Красноярске. Парни в черно-красной форме с удовольствием раздавали автографы болельщикам и разрешали всем желающим забраться в кабину спортивного грузовика.

Отметим, что в легендарном соревновании «Шелковый путь» примут участие более 50 гонщиков и ведущих спортивных команд мира. Финиш состоится 16 июля в китайском Дуньхуане. Участники «МАЗ-Спортавто» уверены, что недооценивать конкурентов нельзя — каждый из них может занять первое место. На таких соревнованиях главным соперником является дорога.

Текст: Юлия Тоцкая

По материалам компании «Газпромнефть»

Фото предоставила пресс-служба компании «Газпромнефть»