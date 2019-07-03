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Капремонт в Красноярске взяли под особый контроль

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Красноярск
16:03 3 Июля 2019
капремонт, красноярск, строительство, ремонт
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Капитальный ремонт в Красноярске власти города взяли под особый контроль. Последней каплей стала нерадивая работа компании-подрядчика - ООО «Экспострой». Ее сотрудники не предусмотрели возможность защиты от воды при ремонте кровель. В итоге недавние ливни затопили квартиры 11 домов. Теперь горе-строители выплатят штраф, а также компенсируют жителям убытки, связанные с потопом. В мэрии меж тем заявили, что подобных ситуаций больше повториться не должно.

В настоящий момент работы по капитальному ремонту домов в Красноярске в самом разгаре - 244 объектов в руках подрядчиков. По планам, до конца года работы должны быть проведены на 717 домах города. При этом отремонтировано и сдано «под ключ» 146 дома.

По словам руководителя технического заказчика по капитальному ремонту Красноярска Елены Белоруссовой, по 250 домам в данный момент идут торги и поиск подрядчиков. В том числе и на дома, пострадавшие от дождя.

«Сейчас сюда заведена новая подрядная организация, которая ликвидирует последствия и продолжает работы по ремонту кровли. Технический надзор за работами ведется в еженедельном режиме за всеми объектами - мы сверяем график выполнения с фактически произведенными работами», - заявила она.

Тема капремонта никогда не была простой. Так, в этом году в Красноярске возникли две проблемы: скажем так - бюрократическая и человеческая. Первая касается предельной стоимости работ на одном объекте, которую устанавливает министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. По сметам она завышена на 103 домах. Сейчас специалисты мэрии контактируют с краевыми чиновниками, чтобы этот стоимостной норматив увеличить.

Вторая проблема - в горе-подрядчиках, которые занимаются капремонтом как будто по остаточному принципу. Так, на 11 домах, которые ремонтировала компания «Экспострой», во время ливней затопило квартиры. Строители попросту не подумали, что при ремонте кровли и во время дождя могут быть такие последствия. Как заявили сегодня в администрации Красноярска, сейчас с подрядной организацией ведется претензионная работа: ООО «Экспострой» будет выплачивать штраф в размере 10% от стоимости контракта, а также возмещать собственникам квартир причиненный ущерб. Уже начался поквартирный обход и составление актов - для этого людям надо обратиться в управляющую компанию и отнести акт в Фонд капремонта для получения компенсации. Акты следует передать в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов: ул. Ады Лебедевой, 101а. Телефоны: +7 (391) 223-93-20, +7 (391) 211-44-03.

«Работа с пострадавшими жителями ведется. При обращении людей на место выезжает техническая служба, которая составляет акты ущерба как общедомового имущества, так и собственности жителей. Объемы ущерба разные», - заявил исполнительный директор Левобережной дирекции ООО УК ЖСК Сергей Иорин.

Сами «вскрытые» крыши, наконец, обеспечили укрывным материалом. Также организована работа по подготовке кровли для передачи в работу новой подрядной организации.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства по управлению жилищным фондом администрации Красноярска Владимир Стаканов заверил - контроль за работами по капитальному ремонту со стороны мэрии ведется регулярно.

«Мы следим за тем, чтобы подрядчики не снимали всю кровлю сразу, а выполняли работы участками. Но даже в этом случае эти участки нужно укрывать на время простоя. Сейчас критичных домов, где уже произошли протечки, осталось шесть. До конца следующей недели на все эти объекты будут найдены новые подрядчики. Сроки им будут поставлены минимальные - месяц-полтора», - заявил он.

 

текст: Алексей Спиридонов

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