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«Норникель» создаст единую платформу для речных предприятий

Главная Общество
Красноярск
15:00 3 Июля 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» решила объединить управление речными активами. Для этого специально была создана управляющая компания ООО «Норникель-ЕРП». Теперь работа будет выстраиваться по принципу «единого окна».

Промышленники планируют создать коммерческую платформу для речных предприятий компании. Это поможет повысить их производительность и эффективность, а также снизит все издержки. Кроме того, через УК будет удобнее взаимодействовать с клиентами. Генеральным директором ООО «Норникель-ЕРП» назначен Олег Шпагин.

«Задача управляющей компании — создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги (перевозка, обработка грузов) у нескольких подрядчиков. Уже в ближайшее время мы предложим клиентам комплексное решение их задач, связанных с перевозками по Енисею», — сказал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.

ООО «Норникель-ЕРП» будет выполнять несколько задач. Во-первых, УК станет единственным исполнительным органом для предприятий группы. Речь идет о таких «гигантах» как АО «Енисейское речное пароходство» (ЕРП), АО «Красноярский речной порт» (КРП) и АО «Красноярский судоремонтный завод» (КСРЗ). Соответствующее решение было принято на собраниях акционеров в конце июня 2019 года.

«Норникель» проработал основные функции управляющей компании. Это коммерческая работа, юридическое и финансово-экономическое сопровождение, материально-техническое обеспечение, корпоративная защита и другие административные и вспомогательные функции предприятий.

Отметим, что новый гендиректор УК Олег Шпанин уже имеет опыт работы на руководящих должностях в сфере транспорта. До этого он был руководителем авиакомпании «Таймыр» в Норильске, работал гендиректором аэропорта Норильска, а также возглавлял красноярский аэропорт «Емельяново». В 2015 году он перешел на работу в «Норникель», где был директором Красноярского транспортного филиала компании и занимал должность председателя Координационного Совета Красноярского транспортного филиала — председателя Координационного Совета Группы компаний АО «ЕРП».

По материалам компании «Норникель» 

Фото: «Норникель» 

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