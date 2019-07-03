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Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск

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Красноярск
11:06 3 Июля 2019
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени,

предоставляемого ООО «АВТО-РАДИО» в рамках радиоканала «Авторитетное радио из Красноярска» для проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 и в период избирательной кампании по повторным выборам депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4

(территория вещание - г. Красноярск, частота вещания: 102,8 МГц)

 

Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск

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