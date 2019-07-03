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В Красноярске определены сроки начала строительства метро

Главная Общество
Красноярск
10:23 3 Июля 2019
красноярск, метро, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительство метро в Красноярске планируют начать уже в этом году. В Законодательное собрание Красноярского края внесен законопроект о возобновлении строительства метрополитена, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Начало работ назначено на конец 2019 года, а завершение - на 2023 год. В документе обозначено, что на актуализацию проекта метрополитена потребуется 1 млрд рублей, на его строительство – 64 млрд рублей.

Ранее краевые власти отказались реализовывать проект метро, представленный компанией «Красноярский Трест Инженерно-Строительных Изысканий» совместно с китайскими разработчиками «Poly Changda». В региональном Минтрансе заявили, что «такая концепция абсолютно не подходит» городу. Сейчас ведомство готовит конкурс, по итогам которого будет определен проектировщик метрополитена.

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