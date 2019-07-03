В Красноярске ограничено движение на ул. Партизана Железняка

В Красноярске ограничено движение по проезду вдоль налоговой инспекции на ул. Партизана Железняка, 46. Дорога на этом участке сужена до одной полосы в связи с началом строительства инженерных сетей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ограничения на отрезке от дома № 48 «Е» по ул. Партизана Железняка до дома № 4 «В» по ул. Авиаторов будут действовать до 20:00 8 июля. Затем перекроют полосу на участке от дома № 48 «Е» по ул. Партизана Железняка до пересечения со съездом с Партизана Железняка. Это ограничение продлится до 20:00 14 июля.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы на этом участке осуществляет ООО «СтройКомАльянс». Компания установила необходимые дорожные знаки для водителей.