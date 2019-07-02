Футбольный «Енисей» пригласил Ольгу Бузову на сборы в Красноярск

Ольга Бузова получила приглашение от футбольного «Енисея» принять участие в летних сборах команды в Красноярске. Напомним, теледива провела два дня в расположении испанской «Барселоны» в рамках пиар-компании спортивного бренда. По итогам своей поездки Бузова заявила, что после тренировок с «Барсой» ее может взять любой клуб в основной состав.

«Я открыта для предложений», - обозначила начинающая футболистка.

Предложения не заставили себя долго ждать. Так, красноярский «Енисей» выразил готовность трудоустроить Бузову, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Ольга Бузова, учитывая Вашу ауру победительницы и наше турнирное положение, приглашаем Вас на летние соборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица», - говорится в официальном «Твиттере» «Енисея».

фото: страница Ольги Бузовой в Instagram