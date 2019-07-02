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Глава пресс-службы о «срыве» губернатора Усса в Канске: «Сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил»

Главная Общество
Красноярск
17:00 2 Июля 2019
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Представители администрации губернатора Красноярского края объяснили, почему Александр Усс сорвался во время разговора с жителями подтопленного Канска. Он резко ответил женщине на вопрос о дороге, а мужчине предложил «поправить воротничок». Как оказалось, видеозаписи местного телеканала не отражают реального разговора — фразы были вырваны из контекста. Об этом в социальных сетях написала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева. 

«У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений», — написала она. 

По словам Уляшевой, многие жители Канска удивились, что губернатор при визите затопленной зоны Канска не переоделся — он вышел к людям в белой рубашке и туфлях. 

«Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его цель была – лично оценить ситуацию, независимо от того, что докладывают подчиненные», — оправдала губернатора Уляшева. 

Представитель пресс-службы пояснила, что во время непростого разговора эмоции брали верх над всеми участниками беседы. 

«Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых выхватывать такие эмоциональные вещи, их не волнует содержание, их волнует форма. Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно – губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации», — пояснила она. 

Напомним, видеозаписи разговора губернатора с жителями Канска опубликовал телеканал «Лимон-ТВ». Посмотреть кадры можно по ссылке.

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