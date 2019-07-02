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Красноярск
15:51 2 Июля 2019
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Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты размещения агитационных материалов в сетевом издании «Сибирское Агентство Новостей» на сайте sibnovosti.ru (ООО "Сибирское агентство новостей") при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 и повторных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2019 года

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Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"

Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"

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