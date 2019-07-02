Прайс Дорожное радио - Красноярск

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени радиоканала "Дорожное радио - Красноярск" (ООО "РИТЭКС-радио"), предоставляемого на частоте 100,8 МГц в Красноярске и в городах Красноярского края (на частоте 101,9 МГц в Енисейске; 102,1 МГц в Зеленогорске; 103,7 МГц в Канске; 101,0 МГц в Назарово; 102,5 МГц в Норильске; 101,2 МГц в Туруханске; 102,2 МГц в Ужуре;101,9 МГц в Шарыпово) для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 и повторных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Условия оплаты для размещения агитационных материалов: ООО «РИТЭКС-радио» не является плательщиком НДС. Оплата услуг осуществляется в предварительном порядке: платежный документ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени представляется филиалу публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иной кредитной организации) зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества "Сбербанк России" (иной кредитной организации) представляется зарегистрированным кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам в ООО «РИТЭКС-радио» до предоставления эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставление эфирного времени не допускается.