Губернатор Усс сорвался на встрече с жителями затопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс сорвался во время встречи с жителями затопленного Канска. Глава региона жестко ответил людям, которые оказались в эпицентре бедствия. Беседу опубликовал местный телеканал «Лимон-ТВ».

Александр Усс попытался объяснить людям, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить ужасных последствий паводков. Видео начинается со слов губернатора: «Думаю, что никого не обидим». В это время жительница Канска стала жаловаться на плохую дорогу. Она сообщила, что после наводнения ситуация ухудшилась.

«Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели. Если дорогу размоет, значит ее восстановят», — эмоционально ответил Александр Усс.

В сети также появилось и второе видео. На нем губернатор попытался успокоить еще одного возмущенного жителя Канска. Глава края предложил мужчине «поправить воротничок».

Напомним, в результате ливневых дождей на востоке края и в западной части Иркутской области произошел подъем воды в реке Кан и ее притоках. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из этой зоны эвакуировали 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе введен режим ЧС. От паводков пострадали 300 человек.

Видео: «Лимон-ТВ»