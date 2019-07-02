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Экс-тренер футбольного «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу приставов

Главная Общество
Красноярск
13:50 2 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывший тренер футбольного «Енисея» Дмитрий Аленичев оказался в базе судебных приставов. Он не оплатил штраф за пьяную езду, который ему назначил Ленинский районный суд. 

Сумма непогашенной задолженности в базе не указана. В графе «предмет исполнения» числится штраф за административное нарушение. База должников на сайте УФССП формируется после того, как решение суда вступает в законную силу. Далее исполнительный лист отправляется в службу судебных приставов по месту жительства должника. Если человек отказывается добровольно погасить долг, к нему применяются меры взыскания: запрет на выезд за границу, арест имущества и т.д. 

Напомним, Аленичева на иномарке футбольного клуба остановили в ноябре 2019 года. Сотрудники ГИБДД заметили у тренера признаки опьянения. Аленичев отказался проходить медицинское освидетельствование — это автоматически считается признанием вины. На бывшего наставника футболистов составили административный протокол. Иномарку эвакуировали на штрафстоянку. Аленичев свою вину не признал и попытался оспорить штраф в суде. Но высшая инстанция в апреле 2019 года отказала задержанному — судья не приняла доводы истца и оставила дело без изменений. Несмотря на такое решение, экс-тренер до сих пор не оплатил штраф, который по закону составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, Аленичева лишили водительских прав на 1,5 года.

Экс-тренер футбольного «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу приставов
Фото: УФССП по Красноярскому краю

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