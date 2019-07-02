Открытое первенство по «Кольцевым автогонкам» среди сотрудников ГИБДД

На красноярской трассе «Красное кольцо» провели «Кольцевые автогонки» для сотрудников ГИБДД. Впервые идея провести соревнования среди экипажей возникла в 2007 году, чтобы посмотреть насколько инспекторы могут профессионально управлять автомобилем. Сегодня в состязании участвуют сотрудники ДПС, которые показывают умения на высоком уровне. Уже не первый год гонки в Красноярском крае привлекают участников из других регионов Сибири.

В этом году в Красноярский край прибыли 34 участника. После квалификационных заездов в полуфинале выступили представители Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тыва и Хакасия.

Первое и второе места достались сотрудникам Госавтоинспекции Красноярского края – Сергею Григорьеву и Семену Захарову, на третьем — Александр Деменский, инспектор ГИБДД из Иркутской области.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю