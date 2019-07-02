2 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На дороге «Бугачево – Пугачево» досрочно завершен первый этап ремонта

Главная Общество
Красноярск
11:33 2 Июля 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Емельяновском районе досрочно завершен первый этап ремонта дороги «Бугачево – Пугачево». На первых трех километрах рабочие отремонтировали водопропускные трубы и дорожное покрытие, установили знаки. До конца года специалисты планируют привести в нормальное состояние участок с 3 по 5 километр.

Гравийное покрытие восстановят на подъездах к садовым обществам Емельяновского района. На первых девяти километрах дороги «Красноярск – станция Минино» заменят асфальт, отремонтируют автобусные остановки, укрепят обочины.

«Автобусные остановки и асфальтобетонное покрытие отремонтируют также на трассе «Еловая – станция Минино» (участки с 0 по 8 км и с 8 по 16,5 км). На участках уже провели ямочный ремонт и устранили пучинистые грунты. 2 На автодороге «Красноярск – Енисейск» (21,7 – 22,3 км и 26 – 26,5 км) восстановят автобусные остановки и установят дорожные знаки», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дорогу «Емельяново – Частоостровское» отремонтируют с 31 по 41 километр, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
На участке трассы «Сухая – Крутая» уже заменили асфальт и отсыпали обочины.

Фото: krudor.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Автобусный маршрут до красноярского аэропорта решили закрыть

Автобусный маршрут до красноярского аэропорта решили закрыть

2 Июля 2019 г.
Причина – низкий спрос
Новости Красноярска: На финал хакатона в Казань поедут 12 участников

На финал хакатона в Казань поедут 12 участников

2 Июля 2019 г.
Всего в конкурсе принимали участие 80 человек
Новости Красноярска: Красноярцы старше 40 лет смогут проходить бесплатную диспансеризацию ежегодно

Красноярцы старше 40 лет смогут проходить бесплатную диспансеризацию ежегодно

2 Июля 2019 г.
Обследование для населения от 18 до 39 лет проводится раз в три года
Новости Красноярска: Красноярцам официально запретили купаться в Абаканской протоке

Красноярцам официально запретили купаться в Абаканской протоке

1 Июля 2019 г.
Проверку провел Роспотребнадзор
Новости Красноярска: «Цены на бензин по-прежнему отдыхают»: КНП продлил акцию по просьбе автомобилистов

«Цены на бензин по-прежнему отдыхают»: КНП продлил акцию по просьбе автомобилистов

1 Июля 2019 г.
«Красноярскнефтепродукт» снизил цены на самые популярные марки бензина
Новости Красноярска: Апрель стал рекордным месяцем по сбору мусора в Красноярске

Апрель стал рекордным месяцем по сбору мусора в Красноярске

1 Июля 2019 г.
Региональный оператор подвел итоги работы
Новости компаний
28/06
Жарче только цены на ŠKODA KODAIQ
26/06
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В июле в Красноярске будет стоять жара под 40°C

В июле в Красноярске будет стоять жара под 40°C

28 Июня 2019 г.
Будут и пасмурные дни
Новости Красноярска: Красноярские эксперты проверили качество кормов для домашних животных

Красноярские эксперты проверили качество кормов для домашних животных

28 Июня 2019 г.
Ученые нашли недостатки
Новости Красноярска: В окрестностях Красноярска засняли «танцующего» у дерева медведя

В окрестностях Красноярска засняли «танцующего» у дерева медведя

27 Июня 2019 г.
В заповеднике объяснили, с чем связано такое поведение хищников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356