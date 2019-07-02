На дороге «Бугачево – Пугачево» досрочно завершен первый этап ремонта

В Емельяновском районе досрочно завершен первый этап ремонта дороги «Бугачево – Пугачево». На первых трех километрах рабочие отремонтировали водопропускные трубы и дорожное покрытие, установили знаки. До конца года специалисты планируют привести в нормальное состояние участок с 3 по 5 километр.

Гравийное покрытие восстановят на подъездах к садовым обществам Емельяновского района. На первых девяти километрах дороги «Красноярск – станция Минино» заменят асфальт, отремонтируют автобусные остановки, укрепят обочины.

«Автобусные остановки и асфальтобетонное покрытие отремонтируют также на трассе «Еловая – станция Минино» (участки с 0 по 8 км и с 8 по 16,5 км). На участках уже провели ямочный ремонт и устранили пучинистые грунты. 2 На автодороге «Красноярск – Енисейск» (21,7 – 22,3 км и 26 – 26,5 км) восстановят автобусные остановки и установят дорожные знаки», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Дорогу «Емельяново – Частоостровское» отремонтируют с 31 по 41 километр, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На участке трассы «Сухая – Крутая» уже заменили асфальт и отсыпали обочины.

Фото: krudor.ru