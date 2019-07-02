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Автобусный маршрут до красноярского аэропорта решили закрыть

Главная Общество
Красноярск
10:52 2 Июля 2019
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Автобусный маршрут № 203 от ЖД вокзала в аэропорт Красноярска решили закрыть. В пресс-службе аэропорта сообщили, что маршрутка перестала курсировать с 1 июля. Причиной отмены автобусов стал низкий спрос.

Теперь уехать в аэропорт и обратно можно на маршруте № 202. Автобус ходит с красноярского автовокзала. Стоимость проезда около 90 рублей, провоз багажа обойдется в 25 рублей. Маршрутка курсирует круглосуточно, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Интервал движения в течение дня составляет один час, с полуночи до четырех утра автобусы ходят раз в два часа. 

Уточнить расписание можно в справочно-информационной службе министерства транспорта по номеру 8-800-775-75-24.

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