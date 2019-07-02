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На финал хакатона в Казань поедут 12 участников

Главная Общество
Красноярск
09:53 2 Июля 2019
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В финале Всероссийского конкурса для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» Красноярский край, Хакасию и Тыву представят 12 команд. Все они стали победителями регионального этапа хакатона, который проходил в Красноярске 29-30 июня 2019 года. Всего в конкурсе принимали участие 80 специалистов. 

В треке «Государственные услуги и управление» победителями стали команды: «3 Програмыря», «Frozen Lab», «Infinity». В треке «Образование и наука» - «Цифровая Тува», «Умное ЖКХ», «TrueSibCoders», «На Марсе классно». В треке «ЖКХ и городская среда» - «EmPathy», «Команда №1», «AratStudio», и «Z1».Победителями в треке «Транспорт и логистика» стали команды «Solution-Now» и «Будем знакомы».

В церемонии открытия хакатона принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс. 

«Перед нами стоит амбициозная задача: Красноярский край должен стать одним из лидеров цифровой экономики. Наш регион по основным социально-экономическим показателям входит в десятку ведущих, но в части внедрения IT-технологий нам есть над чем работать. Молодые специалисты, которые заявят о себе в рамках конкурса, совместно с экспертами, в частности из Москвы и Казани, и создадут в Енисейской Сибири нужную команду для достижения поставленных целей», — сказал губернатор. 

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил, что конкурс позволит участникам изменить жизнь: получить работу, открыть свой бизнес, предложить новые технологичные решения.

«Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ. Неслучайно это и есть пять направлений конкурса, по которым вам предстоит работать. Уверен, что у вас с «Цифровым прорывом» все получится! А с вами все получится и у России»», — сказал спикер. 

Отметим, что соорганизаторами хакатона стали СФУ и КРИТБИ. Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Казани. Призовой фонд «Цифрового прорыва» – 10 млн рублей. По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия – страна возможностей».

По материалам СФУ

Фото: СФУ

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