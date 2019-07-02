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Красноярцы старше 40 лет смогут проходить бесплатную диспансеризацию ежегодно

Главная Общество
Красноярск
09:48 2 Июля 2019
общество, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярского края старше 40 лет могут проходить бесплатное комплексное обследование ежегодно. Теперь действуют новые условия диспансеризации, сообщили в региональном Минздраве. Обследование для населения от 18 до 39 лет будет проводиться как раньше раз в три года.

Кроме того, в программы диспанесеризации для различных возрастов включены дополнительные онкоскрининги.

«Женщинам в возрасте от 18 до 39 лет раз в три года проводится обследование на выявление злокачественных новообразований шейки матки, до 75 лет скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве добавили, что мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет могут пройти скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы. 

Обследование толстого кишечника и прямой кишки проводится с 65 до 75 лет ежегодно, а с 40 до 64 лет – один раз в два года.

Диспансеризацию можно пройти в вечерние часы в будни и по субботам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Кроме того, работодатель обязан предоставить сотруднику раз в три года один оплачиваемый выходной для прохождения обследования, а работающие пенсионеры и предпенсионеры могут рассчитывать на два выходных дня ежегодно.

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