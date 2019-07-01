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Красноярск дал мастер-класс

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Красноярск
16:38 1 Июля 2019
общество, красноярск, развитие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярск на общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов съехались мэры 20 городов, чтобы обсудить вопросы местного самоуправления. Общее представительство составило 50 человек из Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Якутии, Хакасии. Также в дискуссии приняли участие сотрудники федеральных органов власти и эксперты из Москвы, Новокузнецка и Нижнего Новгорода.

Местное самоуправление - тема, которая уже десятки лет входит в топ самых важных и волнующих. Регионы с одной стороны подчинены центру, но с другой должны стараться развиваться автономно. Один из главных докладчиков - мэр Красноярска Сергей Еремин.

В своем докладе он поднял актуальные для всех городов вопросы и предложил конкретные решения, которые могут улучшить жизнь в муниципалитетах. В частности, внес предложения по повышению качества работы с твердыми бытовыми отходами, разработке на федеральном уровне программы поддержки муниципалитетов в модернизации общественного транспорта, качественно новому подходу к финансовому расчету национальных проектов с учетом специфики макрорегионов.

Красноярск дал мастер-класс

«Это встреча даже не коллег, а единомышленников. У муниципалитетов сейчас много вопросов управленческого, организационного, финансового характера. Ассоциация формирует общее мнение, некий свод всех проблем, чтобы выносить на уровень федеральных органов. Муниципалитеты становятся определенной «лакмусовой бумажкой» проблем жителей, которые необходимо решать. Мы должны заниматься ими общими усилиями, иметь консолидированную позицию, чтобы происходили позитивные изменения», - заявил Еремин.

Одним из вопросов в повестке стали выборы руководящего состава Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Ее президентом был утвержден мэр Томска Иван Кляйн. Мэр Красноярска Сергей Еремин избран на пост вице-президента Ассоциации. Кляйн пообещал коллегам активизировать работу ассоциации по всем направлениям, и рассказал о реализации в Томске национальных проектов.

«Уже сейчас мы видим ряд проблемных моментов, которые возникают при реализации нацпроектов. И такая же ситуация характерна для других муниципалитетов. Поэтому мы предложили выработать совместную резолюцию и направить ее от имени АСДГ на федеральный уровень», – заявил он после избрания.

Красноярск дал мастер-класс

В ходе мероприятия члены Ассоциации рассмотрели изменения федерального законодательства в области местного самоуправления, полномочия муниципалитетов и их финансовое обеспечение, роль и место муниципалитетов в реализации Стратегии пространственного развития России, пути повышения инвестиционной привлекательности и ряд других вопросов.

Продолжился визит гостей рассмотрением темы благоустройства. Участники познакомились с опытом Красноярска в этом направлении в ходе экскурсии по городу.

Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка особо отметил качество дорог в городе и фасады домов.

«Красивые исторические здания в центре. У нас в Барнауле тоже много таких домов, но так массово их приводить в порядок, как это делаете вы, мы не можем», - поделился он впечатлениями.

Директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы мэрии Омска Андрей Подгорбунских в свою очередь отметил большое количество спортивных учреждений, находящихся в прямой доступности от жителей Красноярска. Представитель Якутска поразился чистотой.

Генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Михаил Зацев посмотрел на город со смотровой площадки у часовни Параскевы Пятницы.

«Здесь всегда открывался прекрасный вид на Красноярск, но после Универсиады он стал еще лучше», - рассказал он.

Депутат Государственной думы Михаил Новиков отметил позитивные изменения Красноярска за последние несколько лет:

«Я бы отметил, что вы сумели провести изменения с учетом мнения жителей. Очень сложно убедить людей, что нужно сломать старое, чтобы построить новое. И вы должны гордиться этими изменениями, ведь они на века. То, что есть в Красноярске, не увидеть во многих городах России».

Мэр Ангарска Сергей Петров отметил фишки на набережной. Их он пообещал воплотить у себя в городе. А глава Томска похвалил город за то, что здесь сумели объединить усилия местная, региональная и федеральная власти.

«По любой улице едем - красота. Дороги хорошие, тротуары удобные, деревья подстрижены. Видно, что все сделано с любовью к родному городу! Люди вкладывали душу. Поэтому не зря у вас написано, что Красноярск - душа и сила Сибири», - восхитился он.

Добавим, что Красноярск все чаще становится центром международных и всероссийских коммуникаций в самых разных сферах. Это как ни что другое подчеркивает столичный уровень города.

Красноярск дал мастер-класс

Отметим, что Ассоциация сибирских и дальневосточных городов является добровольной организацией межмуниципального сотрудничества городов Сибири и Дальнего Востока. Она образована в 1986 году для содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов, организации местного самоуправления и межмуниципальному сотрудничеству. Членами Ассоциации в настоящее время являются 67 муниципальных образований Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с населением более 13 миллионов человек.

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