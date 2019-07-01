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Красноярцам официально запретили купаться в Абаканской протоке

Главная Общество
Красноярск
16:15 1 Июля 2019
общество, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили водоемы Красноярска. Ни в одном из них купаться нельзя — вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на результаты исследования. 

Так, Абаканская протока у острова Отдыха непригодна для купания, уверяют эксперты. Качество воды оставляет желать лучшего — она имеет гнилостный запах и может вызвать аллергию. 

«Использование жителями не оборудованных для отдыха и купания водоемов несет угрозу заражения гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и паразитарными болезнями», — говорится в сообщении. 

Отметим, что за купание в неразрешенных местах жителям Красноярска грозит штраф. В жаркую погоду горожане предпочитают загорать и купаться за Центральным стадионом, в районе острова Молокова, на Ярыгинской набережной, у микрорайона «Южный берег», у острова Посадный, в районе сквера Энтузиастов, на остове Татышев, а также в водоемах в районе Песчанки и Кузнецовского плато. 

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