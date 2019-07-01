«Цены на бензин по-прежнему отдыхают»: КНП продлил акцию по просьбе автомобилистов

Крупнейшая сеть АЗС в крае «Красноярскнефтепродукт» объявила о продлении летней акции «Цены на бензин в отпуске». Не все водители успели воспользоваться приятным бонусом — скидкой на бензин в разгар отпусков. По многочисленным просьбам автомобилистов КНП решил «заморозить» цены еще на несколько дней, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Я на прошлой неделе у них заправлялся, думал, что на этой неделе цены назад «откатят», а тут продлили, - ну хорошо конечно, люди же в отпусках сейчас, кто на озера, кто на дачи едет, от экономии никто не откажется », — сказал красноярский автомобилист Антон Русяев.

Напомним, «Красноярскнефтепродукт» снизил цены на самые популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95. Выгода по сравнению с прежней стоимостью составила почти 2 рубля за литр. Сейчас заправиться 92-м бензином на КНП можно за 41, 45 руб., а 95-м — за 43,60 руб. за литр.

Координатор краевой Федерации автомобилистов Егор Фролов отметил, что такие акции в разгар летних отпусков можно встретить редко. Это могут позволить себе только крепко стоящие на ногах компании, которую четко планирую свою деятельность в течение года и знают, что такое – запасы топлива.

«КНП в очередной раз демонстрирует клиентоориентированность, такие бонусы оцениваю только положительно. Я сам практически каждый день летом выезжаю на дачу, проделываю путь по 50 км туда и обратно. Лично для меня скидка получается большая. Приятно, когда можно заправиться выгодно, независимо от общего повышения цен на топливо в крае», — сказал Егор Фролов.

Добавим, что акция будет действовать до ее отмены.

По материалам КНП

Фото: «ВКонтакте», Sibnovosti.ru