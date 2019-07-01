Апрель стал рекордным месяцем по сбору мусора в Красноярске

118 тысяч тонн отходов в общей сложности были вывезено силами «Красноярской рециклинговой компании» за первые полгода работы - с момента вступления в силу реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом почти четверть всего вывезенного – 24 844 тонны – пришлось на апрель.

«Такой скачок мы объясняем просто: апрельские субботники, санитарные пятницы, а также начало дачного сезона. И хотя жители частного сектора и дачных массивов уверяют, что у них мусора нет, реальная картина показывает совсем другое. Растут дополнительные объемы, резко выросла нагрузка на контейнерные площадки, расположенные рядом с дачами и частными домами, где лишь в единичных местах обустроены площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Чаще люди просто выкидывают мусор в контейнеры многоквартирных домов», - рассказывает Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».

Ежедневно на вывоз отходов в левобережной зоне города выходит порядка 80 единиц техники, это без учёта спецтранспорта по уборке улиц. Еще 13 машин работают в Емельяновском, Сухобузимской, Большемуртинском районах и в поселке Кедровый. С начала деятельности регионального оператора транспортными подрядчиками «Красноярской рециклинговой компании» было приобретено 17 новых современных мусоровозов, которые позволяют максимально эффективно выстроить систему логистики и отличаются высокой маневренностью, что особенно актуально при вывозе ТКО из заставленных автомобилями дворов Красноярска.

Ведется активная работа по обнаружению и устранению несанкционированных свалок. Служба экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» ежедневно выезжает на места несанкционированного размещения отходов. Помимо собственных данных, информация о стихийных свалках в службу мониторинга левобережного оператора поступает от неравнодушных граждан, депутатов, надзорных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и юридических лиц. С апреля 2019 года проводятся совместные рейды с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края.

«Механизм работы при обнаружении свалки у нас отработан. В первую очередь, составляется акт с указанием места расположения объекта, занимаемой площади и ориентировочного объема несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов. Акт направляется собственнику земельного участка с уведомлением о необходимости ликвидации свалки, если от него нет никакой реакции, то свалку мы ликвидируем сами, а счёт за уборку выставим владельцу земельного участка через суд», - говорит Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании».

На сегодняшний день левобережный оператор заактировал уже 37 несанкционированных свалок с общим ориентировочным объемом отходов более двух тысяч тонн. По каждому случаю направлены уведомления собственникам, уже 5 свалок общим объемом в 60 тонн ликвидировано владельцами земельных участков.

Продолжается работа регионального оператора с управляющими компаниями и районными администрациями по организации контейнерных площадок и замене старых мусорных баков на новые. Несмотря на то, что обустройство мест накопления ТКО не входит в обязанности регоператора, оперативное решение этих вопросов возможно только при совместном подходе и общей заинтересованности. В частности, уже достигнута договоренность с администрацией Октябрьского района, где в ближайшее время все ветхие баки заменят на 50 современных евроконтейнеров за счет регионального оператора. В феврале этого года 100 новых евроконтейнеров под твердые коммунальные отходы передала «Красноярская рециклинговая компания» в детские сады и школы четырёх районов левобережной зоны Красноярска.

Немало сделано за прошедшее время и в части информирования населения о сути проводимой реформы, системе раздельного сбора мусора, вторичной переработке ТКО и т.д. Отдельное внимание регоператор уделяет работе с подрастающим поколением. Совместно с краевой станцией юннатов в ряде школ Октябрьского и Железнодорожного районов города сотрудники компании провели экологические уроки, где ученикам начальных классов рассказывали, как правильно сортировать пластик, зачем это нужно и что можно сделать из вторичных отходов. А 1 июня, в Международный день защиты детей, на рециклинговом фестивале уже наглядно продемонстрировали, как работает современный мусоровоз и каким образом пластик обретает вторую жизнь.

Активно поддерживает «Красноярская рециклинговая компания» и различные экологические акции – участвует в уборке общественных территорий, помогает волонтерам с вывозом собранных отходов и транспортировкой их на лицензированный полигон. На сегодняшний день совместно силами волонтёров и левобережного оператора убрано более 30 тонн мусора, и эта работа продолжается.