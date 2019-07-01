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На сайте Sibnovosti.ru началась трансляция «Радио Сибирь»

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Красноярск
10:49 1 Июля 2019
общество, красноярск, сайт, радиостанция
Автор: Sibnovosti.ru
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Сайт Sibnovosti.ru запустил трансляцию «Радио Сибирь Красноярск». Теперь читатели смогут узнавать самые важные новости Красноярска и Сибири, а также слушать любимую музыку на радиостанции в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти на главную страницу Sibnovosti.ru и включить кнопку «play» — тогда и зазвучит музыкальный контент радиостанции. 

«Радио Сибирь» вещает в Красноярске на частоте 95,8 FM с осени 2018 года. Сеть радиостанций, входящих в холдинг «МКР-Медиа», работает в городах пяти регионов Сибири: Томске, Чите, Омске, Улан-Удэ. Музыкальная часть эфира «Радио Сибирь Красноярск» представлена новинками и хитами популярной музыки.

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