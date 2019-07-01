Пять районов Красноярска остаются без горячей воды

Красноярцев предупредили об отключениях горячей воды с 1 июля. В 9:00 в понедельник на ремонт остановится Красноярская ТЭЦ-2. Водоснабжение отключат в части Советского района (улица Белинского), а также в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Краны будут сухими в течение 10 дней, если теплоэнергетикам не удастся досрочно завершить ремонт.

В СГК сообщили, что в этом году изменено время проведения испытаний на сетях. Часть из них переносится на ночные часы - с 1:00 до 6:00, чтобы не ограничивать движение по магистралям. Это касается старых сетей, которые проходят под дорогами с интенсивным трафиком в Центральном районе города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.