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Гроза и шквалистый ветер накроют Красноярск

Главная Общество
Красноярск
09:28 1 Июля 2019
красноярск, дождь, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Июль в Красноярске начнется с непогоды. В первый день месяца, понедельник, в городе ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Ветер северо-западного направления будет усиливаться до 14м/с. Воздух днем прогреется до 27…29°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, при грозах шквалистое усиления ветра 15-18м/с, местами до 25м/с», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Среднесибирского УГМС.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, дожди в Красноярске сохранятся в течение всей недели. До четверга средняя температура воздуха ночью составит 14…16°С, в светлое время суток около 25°С.

С 4 июля ночные температуры повысятся до 16°С, днем будет 28...29°С. Жара сохранится и в выходные.

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